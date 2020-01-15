شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيضة الكبري» تضرب سواحل الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت سواحل الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، موجة أمطار متوسطة، بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الكبرى»، الأربعاء، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر، فضلا عن نشاط ملحوظ لحركة الرياح والعواصف.

وشهدت مناطق متفرقة بشرق وغرب المدينة الساحلية، صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة على التوالي في «العصافرة، سيدي بشر، الورديان، العجمي، وسط البلد».

ومن جانبه صرح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة المرور بطريقي الكورنيش وأبوقير أو الشوارع الجانبية، لافتا إلى أنه تم الدفع بسيارات شفط مدعومة بمعدات لتجوب شوارع تحسبا لتراكم مياه الأمطار.

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وفي ذات السياق أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم، استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت أن سرعة الرياح وارتفاع الأمواج ما زالت في معدلاتها الطبيعية وتسمح بخروج ودخول السفن بشكل أمن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات دخول وخروج السفن والشحن والتفريغ.

وشدد «شاهين» على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لنوة«الفيضة الكبرى» والتي جاءت متأخرة عن موعدها يومين، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية تصل إلى حد العواصف وأمطار شديدة.