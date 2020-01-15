شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يزور مكتبة الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار سفير الولايات المتحدة في مصر، جوناثان كوهين، مكتبة الإسكندرية، في جولة استمرت ثلاث ساعات، قام خلالها بتفقد معالمها، والمقتنيات بها، والمعارض المتنوعة، والمتاحف.

والتقى السفير، والوفد المرافق له، بالدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، الذي أقام مأدبة غداء تكريمًا له، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة.

وأعرب «الفقي» عن سعادته بزيارة السفير الأمريكي للمكتبة، وطالب بتكرارها من جانب السفراء الأجانب في مصر ليشهدوا هذا الصرح المصري الهام، وهذه المؤسسة الثقافية العالمية، التي تضاهي نظيرتها، إن لم تتفوق عليها، على الصعيد العالمي.

السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر يزور مكتبة الإسكندرية

السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر يزور مكتبة الإسكندرية

السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر يزور مكتبة الإسكندرية