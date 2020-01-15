شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف مجدي عبدالله للقيام بأعمال رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف المهندس مجدي عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، للقيام بأعمال رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، بدلا من الدكتور رجب عبسي.
وسبق للمهندس مجدي عبدالله أن تولى عددا من المناصب منها شؤون مكتب الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة الأسبق عبدالمنعم البنا، كما تولي شؤون الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي على مدار سنوات، بالإضافة إلى توليه شؤون الإدارة المركزية لشؤون المديريات.
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