شكرا لقرائتكم خبر عن 153537 طالبًا بامتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن 153537 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية يبدأون امتحان اللغة العربية والخط العربي، غدًا الخميس، وسينتهي امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي، الخميس 23 يناير 2020 للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/ 2020.

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وصرح حجازي بأنه تم تجهيز 615 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال 153537 من الطلاب.

وأكد حجازي أنه تم الانتهاء تماما من كل التجهيزات الخاصة باللجان وشدد على رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء النفسي للطلاب خلال فترة الأمتحانات

وأصدر تعليماتة لرؤساء اللجان بعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب اثناء الامتحان. واتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمةلأعمال الامتحانات مؤكدا على منع الغش بكافة سبله داخل اللجان.

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان مديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار أيام الامتحانات لاستقبال أي شكاوى وحلها فورًا

كما تم التنسيق مع الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة.