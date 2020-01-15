شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 وإصابة 13 في حادث تصادم بالصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين، الأربعاء، في حادث تصادم سيارتى نقل «جامبو» بأخرى ميكروباص، على طريق الصف بالجيزة. Advertisements وصرحت نيابة الصف، برئاسة محمد صلاح، بدفن جثامين الضحايا دون تشريحها، وأفادت التحقيقات الأولية بأن سائق «الميكروباص» من بين الضحايا. وانتقل فريق من النيابة لمستشفيات الصف والعياط و15 مايو، لسماع أقوال المصابين. وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الحادث، وانتداب خبير هندسى لمعاينة السيارتين النقل والميكروباص.

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