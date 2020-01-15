شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الأسنان»: لا تنازلات بعد 3 أيام من فتح الباب.. و«البيطريين»: طعنان وتنازلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة لم تتلق أي طلب بالتنازل من كل المرشحين على كل المستويات النقابية، بعد 3 أيام من فتح باب التنازلات يوم 12 يناير الجاري.

وأوضح حمزة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه من المقرر أن يتم غلق باب التنازلات 30 يناير الجاري، ويتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، 6 فبراير 2020، بالإضافة إلى إجراء عمليات التصويت بالانتخابات 26 مارس المقبل، بجانب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، 27 مارس المقبل.

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وقال الدكتور محمود عفيفي، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين وعضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن اللجنة ستجتمع السبت المقبل، مع المستشارين القانونيين للنقابة، لبحث الطعون والتنازلات المقدمة، عقب غلق الباب اليوم.

وأكد عفيفي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة تلقت حتى الآن طعنين وتنازلين من المرشحين على الانتخابات، ولكن هذه الأرقام ليست نهائية فمن الممكن أن يتقدم مرشحين بطعون أو تنازلات أو تظلمات.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين، أن غدًا الخميس هو آخر أيام فتح باب تلقى الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بين المرشحين، وذلك عقب تخصيص 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة، لتلقي الطلبات، وإعلان اللجنة الكشوف المبدئية للمرشحين على كل المستويات النقابية.

وأوضحت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة البدري ضيف وكيل مجلس النقابة، وعضوية الدكتور محمد القرش، الدكتور محمود عفيفي، والدكتور عبير موافى، ومحسن البوشي، إنه من المقرر أن يتم فحص كل طلبات الطعون والتنازلات، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين، لإجراء الانتخابات يوم 27 مارس 2020.