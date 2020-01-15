شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لرصد وحصر إمكانات مشروع وحدة الرصف بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة والمعدات والمخازن التابعة له لمتابعة أعمال والوقوف على غمكانات المشروعات التابعة للمحافظة والتعرف على الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد «سعد» ضرورة الانتهاء من أعمال الرصف للطرق والشوارع والميادين المحددة طبقاً للخطة والجدول الزمني المحدد وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذا القطاع الهام بالمحافظة لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المراكز والمدن وإزالة القطع الطولي أو العرضي في الشوارع وتسهيل عمليات النقل والانتقال للمواطنين.

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جاء ذلك خلال جولة مفاجئة رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس محمد جمال نائب مدير وحدة مشروع الرصف.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة لرصد وحصر الإمكانات المتاحة والأرصدة الموجودة بالمشروع ومراجعتها بما هو مدون في الكشوف والدفاتر وذلك لتعظيم الاستفادة بكافة الامكانات المتاحة واستغلال الموارد الذاتيه بالمشروع الاستغلال الأمثل لها وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تفقد محافظ أسيوط، مخزن الكاوتش وقطع الغيار وشاهد المعدات والسيارات الموجودة فضلًا عن معدات (الفنشر، وهراس مختلف الأحجام، وقلابات، وجليدر، وكسارة،...) فضلًا عن وجود معدة الكشاطة التي تم إضافتها لمعدات المشروع خلال الأونة الأخيرة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذه المعدات وصيانتها أولًا بأول واستخدامها واستغلالها في عمليات الرصف لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد مشروع وحدة الرصف بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد مشروع وحدة الرصف بأسيوط