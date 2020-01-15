شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين طلاب ثانية ثانوي بالمحافظات لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، بالقسمين العلمي والأدبي، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب لسهولة الامتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ففي الأقصر، أعرب طلاب عن سعادتهم بامتحان اللغة الفرنسية، وأكدوا أن الامتحان جاء في متناول الطلاب وبدون تعقيدات، برغم تنوع الامتحان والذى اختلف من طالب لآخر داخل اللجنة الامتحانية الواحدة.

ومن ناحية أخرى، لم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم أية شكاوى من الطلاب حول المادة أو منصة الامتحان، وكشفت تقارير المتابعة أن الامتحان جاء في متناول جميع الطلاب.

وفي المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي لم تتلق شكاوي من الطلاب أو المراقبين خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

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وفي الشرقية، أدي الطلبة والطالبات الامتحانات داخل ٢٠٢ مدرسة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن الشرقية، وسط إجراءات أمنية تحسبا لحدوث أعمال شغب بمحيط اللجان.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم إن طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا امتحانات اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا بجميع الإدارات التعليمية، عدا 8 مدارس فقط تم أداء الامتحانات فيها ورقيا، مؤكدا على أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية شكاوى وتم أداء الامتحان بشكل جيد ومنتظم.

وفي القليوبية، أشار بيان صادر عن غرفة العمليات إلى تغيب 125 طالبا وطالبة من إجمالى 39337 طالبا مقيدا بالصف الثانى الثانوى بمدارس المحافظة عن امتحانات الصف الثانى الثانوى التي أجريت بنظام التابلت.

وفي شمال سيناء، قال عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أية شكاوى في امتحانات الفصل الدراسي الأول بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وأشار إلى انتظام سير الامتحانات دون أي معوقات في مختلف المدارس الثانوية وعددها 29 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا على تسيير سيارات أتوبيس لنقل طلاب إدارتي الشيخ زويد ورفح من العريش إلى لجان الامتحانات بالشيخ زويد بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة