شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» توقع أول عقد تصالح في مخالفات البناء بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن توقيع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة في القانون .

أشار «راشد» أن المخالفة المتصالح عليها تقع في العقار رقم 8 م بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، وخاصه بالمواطن عماد نصحي عابد، حيث قام مقدم طلب التصالح بإستيفاء كافة المستندات المطلوبة، واستخراج تقرير السلامة الإنشائية .

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وأكد انه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته، وتم السير في إجراءات التصالح، حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 370 ألف جنية للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم ادراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها .

وأكد محافظ الجيزة بأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، مشيرا إلى أنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشار أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً، أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي .

ودعا المحافظ المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح واثبات الجدية وخاصة في ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها .