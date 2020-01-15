شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجمعية الوطنية للحج المسيحى يٌنهى زيارته لنقاط رحلة العائلة المقدسة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استكمل الوفد الكنسى الفرنسى من الجمعية الوطنية للحج المسيحى وعدد من الإعلاميين الفرنسيين زياراتهم إلى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، حيث قاموا بزيارة عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة في مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، وأديرة وادي النطرون فى الصحراء الغربية حيث دير الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، انتهاءً بمدينة الاسكندرية.

وأوضح محمد متولى، مدير عام آثار الاسكندريه والساحل الشمالى أن الوفد زار أيضا مكتبة الاسكندرية والمسرح الروماني وقلعة قايتباي، وعدد من الكنائس.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الكنسى إلى مصر بدأت منذ أيام بدعوة من وزارة السياحة والآثار ضمن برنامج الرحلات التعريفية التى تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحى المصرى ومن ضمنها السياحة الدينية.

وأثناء تواجدهم فى مصر التقوا مع وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العنانى لمناقشة ادراج نقاط من مسار رحلة العائلة المقدسة ضمن البرامج السياحية للجمعية.

Advertisements و أبدى الأب چاكي مارسيل رئيس الوفد ورئيس الجمعية الوطنية للحج المسيحى بفرنسا، عن سعادته بالدعوة التى تلقتها الجمعية من الوزارة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، بالإضافة إلى زيارتهم لبعض المناطق السياحية والآثرية الفريدة التى تتمتع بها مصر. كما أعرب الأب چاكي مارسيل عن تقديره للجهود التى تقوم بها مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بالترويج لهذا المسار من خلال دراسة إمكانية وضعه على خريطة البرامج السياحية التى تنظمها الجمعية. يضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة، منها تل بسطا بالشرقية، ووادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، ومنطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، وكنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ومناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان ، وكنيسة المعادى ، ودير المحرق الذى به أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد نظمت عدد من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلى الكنائس بمختلف الاسواق السياحية ومنها اسبانيا وايطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى منظمى الرحلات العاملين بهذا المجال وكذلك ممثلو أهم وسائل الاعلام.