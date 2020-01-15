شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بالصورة منذ 7 أشهر و"الفاتورة" ليست مسئوليتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على أن مسئولية الشركة تقتصر على إحضار قراءات لعدادات الكهرباء وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء، وينتهى دورها عند هذه المرحلة أما فيما يخص عملية إصدار الفواتير ليس لها علاقة نهائيا بشركة شعاع وهى مسئولية شركات التوزيع.

وأضافت شركة شعاع فى بيان لها اليوم، أن نظام العمل بالشركة يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء منذ 7 أشهر و إرسال صورة العداد للإدارات بشركات توزيع الكهرباء لضمان إحضار قراءات سليمة بنسبة 100%، حيث أن نسبة الخطأ فى القراءات التى تحضرها شركة شعاع لا تتعدى 3 فى الألف.

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وقالت الشركة فى بيانها، إنه بالنسبة لما يتردد بأن هناك شكاوى من المواطنين بسبب عدم التزام كشاف شركة شعاع بأخذ القراءات فى موعدها، فإن الشركة على استعداد لتوفير صور عدادات الكهرباء الخاصة بأى مشترك منذ 7 أشهر ليتمكن الشاكى من الاطلاع عليها والاطمئنان بأن القراءات التى ترسلها شعاع لشركات توزيع الكهرباء فعلية وتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.

وتابع البيان أن شركة شعاع تحرص على تطوير نظام العمل الداخلي بشكل مستمر، حيث تم اطلاق التطبيق المجاني "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"، لضمان الاستمرارية فى إحضار قراءات سليمة وحقيقة حفاظا على حق المواطن والدولة معاً، كما تعتمد شركة شعاع على مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بالشركة وعدم التهاون مع أى مقصر فى حق المواطن.

وكانت شركة شعاع قد أكدت أنها نجحت في إطلاق التطبيق المجانى "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" في 25 ديسمبر الماضى و الذى لقى إقبال كبير من قبل المواطنين ، ليتمكنوا من تسجيل قرءاة العداد بأنفسهم باستخدام التطبيق الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد.