شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: انضمام لنش إرشاد جديد استعداداً للزيادة المتوقعة بأعداد السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت هيئة ميناء دمياط اليوم لنش الإرشاد "دمياط الجديدة" بعدما تم بناؤه بمعرفة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بطول 15.30 متر وعرض 5.20 متر وغاطس 1.35 متر ومزود بعدد 2 محرك قدرة 400 حصان للواحد وتبلغ سرعته 20 عقدة وبحمولة 18 طن، فى إطار تدعيم أسطول الوحدات البحرية الخاص بميناء دمياط استعداداً للزيادة المتوقعة فى أعداد السفن المترددة على الميناء بعد افتتاح المحطة متعددة الأغراض مؤخراً .

وأكد اللواء وليد عوض، رئيس ميناء دمياط أن انضمام لنش الإرشاد "دمياط الجديدة" لأسطول الوحدات البحرية بالميناء جاء بعد إجراء الاختبارات المبدئية للسرعة والتحميل والإبحا بنجاح، وأن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الهيئة بتحديث وتطوير الوحدات البحرية المملوكة لها بغرض تقديم خدمات بحرية متميزة للسفن بالميناء.

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كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى انجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 متر بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12متر.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 متر، وتطبيق منظومة التراكي الآني بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) في المخطاف الخارجي، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى

وشمل حصادها خلال 2019 بناء لنش مكافحة التلوث مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 12 عقدة ولنش إرشاد مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 20 عقدة بمعرفة جهاز الصناعات بالقوات المسلحة، وتطوير منظومة إمداد السفن بالكهرباء من البر بعدد (2) محول متحرك قدرة 500 كيلو فولت أمبير لإمداد السفن المتراكية على أرصفة الميناء لخفض الانبعاثات داخل الميناء وتطبيق مفهوم الميناء الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.