شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب يلقى محاضرة "التسوية السلمية للنزاعات الدولية" بمركز التدريب القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية صباح اليوم الأربعاء، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، وذلك فى ندوة تثقيفية لأعضاء النيابة الإدارية تحت عنوان (التسوية السلمية للنزاعات الدولية).

عقدت الندوة فى مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب، وذلك بحضور كل من سيادة المستشار أحمد أبو دقة مدير التفتيش القضائى، السيد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، السيد المستشار ممدوح حشيش عضو محكمة القيم وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى.

فيما تناولت الندوة أهمية آلية التسوية السلمية فى حل النزاعات الدولية والتأكيد على التزام مصر عبر تاريخها بقواعد القانون الدولى والتزاماتها الدولية فى ضوء حماية الأمن القومى المصرى بأبعاده الإقليمية والاستراتيجية المختلفة، متطرقاً إلى نجاح مصر الباهر فى استرداد أراضى طابا عبر التحكيم الدولي وفق ضوابط الشرعية الدولية.

Advertisements

كما نوه الدكتور شهاب إلى حاجة المجتمع الدولى إلى المضى قدماً فى تدعيم آليات التسوية السلمية للنزاعات الدولية عبر محكمة العدل الدولية أو هيئات التحكيم الدولى المؤقتة.

وفى نهاية الندوة قدم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء درع النيابة الإدارية إلى الدكتور مفيد شهاب، تقديراً له على إسهاماته المتعددة في إثراء الحصيلة المعرفية بقواعد القانون الدولي.

تأتى تلك الندوة في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من جهود حثيثة فى إطار الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لمواكبة أحدث المستجدات على الساحة المحلية والدولية.