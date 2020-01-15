القوى العاملة: تحويل 110 ملايين جنيه رواتب تقاعدية للمصريين السابق عملهم بالأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، نجح في تحويل 6 ملايين و962 ألفا و136 دولاراً تحويلات تقاعد ورواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها المصريين السابق لهم العمل بالأردن، وذلك بما قيمته 110 ملايين و691 الف جنيه مصري، وذلك خلال عام 2019.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه أن إجمالي المستحقات التي تم تحصيلها للعمال السابق تقديمهم بشكاوى في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم بلغت 102 ألفاً و112 دولاراً أي ما يوازي مليون و531 جنيها مصريا.
أشار إلى أن إجمالى الشكاوى التى تلقاها المكتب بلغت 246 شكوى، تم حل 238 شكوى وديا بنسبة 97% ، والباقي محل الدراسة والبحث، وتم توثيق 396 عقد عمل ، وتجديد 203 آلاف و974 تصريح عمل ، واستخراج 214 شهادة مستثمر.
يذكر أن مطار القاهرة الدولى، استقبل على رحلة مصر للطيران رقم 720 القادمة من عمان، جثامين العمال الثلاث الضحايا في حادث انهيار سور مدرسة بالأردن في أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين كل من محمد شعبان عبد الحليم، وسامح جبالي، وشعبان عبد الشافي، للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدي صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.
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