شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحويل 110 ملايين جنيه رواتب تقاعدية للمصريين السابق عملهم بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، نجح في تحويل 6 ملايين و962 ألفا و136 دولاراً تحويلات تقاعد ورواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها المصريين السابق لهم العمل بالأردن، وذلك بما قيمته 110 ملايين و691 الف جنيه مصري، وذلك خلال عام 2019.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه أن إجمالي المستحقات التي تم تحصيلها للعمال السابق تقديمهم بشكاوى في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم بلغت 102 ألفاً و112 دولاراً أي ما يوازي مليون و531 جنيها مصريا.

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أشار إلى أن إجمالى الشكاوى التى تلقاها المكتب بلغت 246 شكوى، تم حل 238 شكوى وديا بنسبة 97% ، والباقي محل الدراسة والبحث، وتم توثيق 396 عقد عمل ، وتجديد 203 آلاف و974 تصريح عمل ، واستخراج 214 شهادة مستثمر.