شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ عقب انهيار جزئي بطريق مجاور لترعة بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، حالة الطوارئ عقب انهيار جزء من طريق بعرض 3 أمتار وطول 350 متر مجاور لترعة رئيسية بمنطقة الجوابر، مما تسبب في وقوع خسائر مادية وسقوط عدد من أعمدة الإنارة وميل الأشجار بالترعة ومنع مرور المارة.

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وانتقل المهندس السيد أحمد عبدالسلام، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وقرر رفع حالة الطوارئ عقب انهيار الطريق المجاور لشاطئ جنابية ميت سلسيل الأولى بجوار مدرسة السلام، واستدعى كل من المهندسة سماح البدري، مدير هندسة ري شرق المنزلة، والمهندس جمال العزازي، مدير البيئة والمخلفات الصلبة، وفريق عمل هندسة كهرباء ميت سلسيل وقسم الإنارة والكهرباء برئاسة المركز وفريق عمل تقليم أفرع الأشجار.

وبحسب بيان رئاسة مركز ميت سلسيل: «بدأت الأجهزة المعنية في التعامل مع الانهيار، وتم قطع الكهرباء مؤقتا عن المنطقة، نظرا لميل وسقوط بعض الأعمدة بجوار الشاطئ مما يمثل خطورة، كما تم تجهيز موقع مقابل بجوار المنازل لنقل عدد ٢ أعمدة كهرباء كانت موجودة بالشاطئ المنهار بواسطة فريق عمل هندسة كهرباء ميت سلسيل وقسم الكهرباء والإنارة برئاسة المركز وسيارة الكهرباء الهيدروليكية وجاري التجهيز لنقل عدد ٣ أعمدة أخرى بجوار الشاطئ للجهة المقابل، كما تم تقليم الأشجار الموجودة بالشاطئ المنهار وعددها ٤ أشجار والتي أصبحت معرضة للسقوط نظرا لميولها على الطريق».

واستدعت رئاسة المركز، حفار لتكريك الانهيار بالكامل وعمل انحدار بالشاطئ لفتح الطريق أمام المركبات والمارة وحرصا على سلامة المواطنين. وأكد السيد أحمد عبدالسلام، رئيس المركز، أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حل جذري للطريق المنهار نظرا لحيويته وحرصا على سلامة المواطنين.

إنهيار طريق مجاور لترعة فى الدقهلية وسقوط أعمدة وأشجار بها

إنهيار طريق مجاور لترعة فى الدقهلية وسقوط أعمدة وأشجار بها

إنهيار طريق مجاور لترعة فى الدقهلية وسقوط أعمدة وأشجار بها