شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُحيل واضع امتحان لغة عربية بالبحيرة للتحقيق: «نسب عبارة للقرآن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة (اللغة العربية) للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة؛ حيث ذكر السؤال عبارة «مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه» مسبوقة بكلمة (قوله تعالى) وهي ليست من آيات القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه تم تحويل المسؤول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤول سواء فنيًا أو إداريًا.