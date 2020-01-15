شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيف تحصل على «إعانة بطالة» بمشروع قانون التأمينات الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحكومة اعتبارا من أول يناير الجارى، تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب في شهر يوليو الماضى عام 2019.

ولكن ماذا تعرف عن قانون «تأمين البطالة» ممن التمويل والفئات المستحقة له؟:

- كيف سيتم تمويل تأمين البطالة؟

أوضح القانون بأنه سيتم وفقا للحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، بالإضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

-ولكن كيف سيتم احتساب «تأمين البطالة» وفقا للمشروع؟:

سيتم احتساب 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.

ستكون مدة الصرف 12 أسبوعا أي ثلاث أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا أي سبع أشهر إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.

سيتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.

- هل توجد نسب أخرى لتعويض البطالة؟

نعم، توجد حالة استثنائية من المادة السابقة، حيث يستحق الفرد تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

- متى يستحق العاطل عن العمل الحصول على التعويض؟

يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقا للمادة 88، وأنه يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

- ماهي الشروط للحصول على تعويض البطالة؟

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

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- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

متي يسقط الحق في صرف تعويض البطالة؟، في الحالات الآتية:

- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.

- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

-متي يوقف صرف تعويض البطالة؟ في الحالات الآتية:

- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلًا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.

- ما أبرز الفئات التي يتضمنها الباب؟

يختص التعويض بشكل أكبر العاملين في القطاع الخاص وتركوا العمل، نظرا لظروف العمل غير المستقرة به، حيث حرص البرلمان على توفير بدل لهم لحين حصولهم على فرصة عمل جديدة.

ويجري حاليا البحث لإضافة عدة فئات بشكل واضح فيه، من بينهم العمالة غير المنتظمة.

- ماذا يحدث في حال الحصول على عمل مادي أقل من البدل ؟

سيتم الاستمرار في صرف التعويض فوفقا للمادة 91 أيضا، فإذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة، يستمر صرف ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

أخيراً، هل هناك فئات مستثناة من القانون؟

حددت المادة رقم 85 الفئات المستثناة، حيث نصت على أن «يستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد».