شكرا لقرائتكم خبر عن استلام الدفعة الأولى من تجهيزات وأثاث مستشفى مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استلام الدفعة الأولى من التجهيزات غير الطبية والأثاث لمستشفى مغاغة، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المستشفيات الغير مشمولة بالتطوير بالمحافظة.
قال دكتور أسامة بلبل وكيل المديرية، إن هذه الخطوة تأتى في إطار توجهات الدولة ووزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية من خلال توفير التجهيزات اللازمة للمستشفيات لتحسين ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل تقديم خدمة طبية تليق بهم.
وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد أكد أن قطاع الصحة سيشهد طفرة ملموسة في الخدمات الطبية المختلفة، مشيرًا إلى أن الإنسان المصري من أهم الأولويات في المرحلة القادمة ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة له.
كما أعلن المحافظ أنه سيتم افتتاح أعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات خلال عام 2020 وهي مستشفي ملوي وسمالوط وديرمواس وعدد 5 مراكز للأمومة والطفولة وكذلك مركز الأورام ، بتكلفة تقدر بـ823 مليون جنيه منها، وذلك لتوفير الرعاية الصحية للمواطن وتقديم أفضل خدمة.
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