شكرا لقرائتكم خبر عن 512 ألف طالب وطالبة بـ«2 ثانوي» يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، الأربعاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي 587 ألفًا و108 طلاب.

وجاء الامتحان في 22 سؤالاً مقسمة إلي 20 سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، وسؤالين من نوعية "الأسئلة المقالية"، وتم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وتداول بعض الطلاب صورا لأسئلة امتحان اللغة الإسبانية عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجنة.

وقامت غرفة الغمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين بالواقعة.

وعبر طلاب الصف الثاني الثانوي عن سعادتهم لسهولة أسئلة اللغة الفرنسية، مؤكدين أن الامتحان سهل وبسيط وفي مستوي الطالب المتوسط، فيما شكا الطلاب من صعوبة أسئلة اللغة الإسبانية، بينما تباينت ردود أفعال الطلاب حول سهولة أسئلة اللغة الألمانية.

Advertisements

وقالت عبير أحمد، مؤسس حملة " اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إن طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء أمورهم أكدوا أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية جاء في مستوى الطالب المتوسط في أغلب المحافظات، بينما تباينت الآراء حول مستوي اللغة الألمانية فقط.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط في أغلب المحافظات والإدارات التعليمية، ونفس الأمر في امتحان مادة اللغة الإيطالية، ولم يتلق اتحاد أمهات مصر أي شكاوي حول مستوى الامتحان.

وأشارت إلي أنه تباينت الآراء بين الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى امتحان اللغة الألمانية، فمنهم من رأى أن الامتحان صعب للغاية، بينما رأى البعض الآخر أن الامتحان سهل جدا.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 512 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولي في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات الخميس في الفترة الصباحية.