شكرا لقرائتكم خبر عن «دار العلوم» تكرم رئيس جامعة القاهرة: أسس خطابا دينيا جديدا ومشروعا لتطوير العقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس كلية دار العلوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك بوصفه عالمًا استطاع أن يقدم مجموعة من المشروعات والمبادرات على رأسها تأسيس خطاب ديني جديد، ومشروع تطوير العقل المصري، ومبادرته لتطوير اللغة العربية وتأسيس مفوضية اللغة العربية.

جاء ذلك خلال ترأس «الخشت» جلسة مجلس كلية دار العلوم، كأول رئيس جامعة في تاريخها وتاريخ دار العلوم يترأس جلسة لمجلسها، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور معتز عبدالله مساعد رئيس الجامعة لشؤون أعضاء هيئة التدريس.

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وقال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم، إن تكريم المجلس للدكتور محمد الخشت الأستاذ العالم والفيلسوف؛ جاء لجهوده وأياديه البيض في المجال الفكري والفلسفي، وتبنيه مشروعًا وطنيًا كبيرًا لتطوير العقل المصري أهم مفرداته هو مشروع التفكير النقدي الذي لايقتصر على مجرد مقرر دراسي كمتطلب جامعي على الطلاب؛ وأن هذا المشروع هو اللبنة الأولى في مشروع مواجهة الفكر المتطرف.

ومن جانبه، أكد الدكتور الخشت على ضرورة تحديث المناهج وربطها بعلوم العصر الإنسانية والاجتماعية، والخروج من دائرة العلوم القديمة، رافضًا فكرة إحياء علوم الدين وإنما تطويرها كونها علومًا بشرية، خاصة علوم الشريعة وما تتضمنه من علوم الحديث والفقه والتفسير.

وقال إن تطوير اللغة شرط إلزامي لتطوير الفكر بشكل عام والفكر الديني بشكل خاص، مؤكدًا على أهمية دار العلوم كقلعة معرفية لابد أن تسهم مساهمة فعالة في تطوير الخطاب الديني وتطوير علوم اللغة، مشيرًا إلى تفعيل اللجنة التي شكلها في مجلس الجامعة لتحديث وتطوير المناهج بدار العلوم برئاسة عميد دار العلوم ورموز الكلية من مثل: الدكتور حامد طاهر، والدكتور أحمد درويش والدكتور نبيل غنايم.