شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يلتقي أولياء أمور طلاب المنحة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بأولياء أمور طلاب كلية الالسن الحاصلين على منحة للسفر إلى دولة ألمانيا، في إطار برنامج الرحلة الدراسية والتي تستمر لمدة أحد عشر يوماً، وذلك بحضور دكتور محى مطاوع عميد كلية الألسن.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من كافة الامور المتعلقة بالسكن والاقامة والمصروفات، مؤكدا على ضرورة التوجه يوم 21 يناير الجاري للهيئة الألمانية وذلك لمراجعة كافة الاوراق المطلوبة، مشيرا إلى أن الطلاب سيقومون بزيارة جامعتي مانهايم وهايدلبرج بألمانيا لحضور البرنامج الدراسي في كلتا الجامعتين يرافقهم عضو هيئة تدريس بالقسم.

كما أكد على أن المنح الدراسية تعمل على إكساب الطلاب المزيد من الثقافة والخبرة العلمية، والتدريب على مهارات اللغة خاصة الاستماع والتحدث، ومتابعة التحصيل الدراسي للطلاب ورفع مستواهم العلمي، ما يعزز رسالة الجامعة وأهدافها في بناء كوادر علمية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية وفقا للمعايير الدولية.