شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 137 مخالفة تموينية بمركز واحد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبطت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عددًا من المخالفات التموينية خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون جهاز حماية المستهلك والطب البيطري وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحقيق عملية الانضباط وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، انه تم خلال الحملة ضبط 137 مخالفة تنوعت بين مخالفات للمخابز البلدية، لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي تنوعت بين عبوات خل، عبوات عصير، أسماك مملحة.
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