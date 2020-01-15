شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: 500 بلاغ واستغاثة لـ«حماية الطفل» خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وحدة الحماية العامة للطفل بالديوان العام، تقوم ببحث ورصد وحل المشكلات الخاصة بالأطفال، وكذلك استقبال البلاغات الخاصة بنجدة الطفل على الخط الساخن ١٦٠٠٠، لتقوم الوحدة بتحويل البلاغات المقدمة على عنوان المركز التابع له الطفل لحلها فورا، مشيراً إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل خلال عام ٢٠١٩ تلقت ٥٠٠ بلاغ، ما بين عنف أسري واغتصاب وتسول وإيواء أطفال بلا مأوى وتنمر وتم التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته.

ومن جانبها، أشارت سرية محمد إبراهيم، مديرة مكتب حماية الطفل بالمحافظة، إلى أن المكتب استقبل ١٠٠ بلاغ بخصوص تعذيب طفل من قبل أسرته بكافة أشكال التعذيب، وأنه تم بحث كل حالة على حده اجتماعيا وصحيا ونفسيا، وعمل خطة رعاية متكاملة لإزالة الآثار النفسية الواقعة عليهم وإدماجهم في المجتمع، كما قام المكتب بالتنسيق مع نيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلي للطفل، سواء بالإيداع في دار رعاية مناسبة، أو الوصول لعائل مؤتمن عليه.

ولفتت إلى أن المكتب خلال عام ٢٠١٩ استقبل ٨٠ بلاغ تسول، وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للتصدي لهذه الظاهرة السلبية في المجتمع والحد منها، كما تم التعامل مع ٤٠ حالة تعد جنسي على الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم القانونية والأدبية، وعمل خطة رعاية متكاملة وممتدة لفترة طويلة، تشمل مراعاة الجانب النفسي والاجتماعي والتعليمي، كما يقوم المكتب بمناقشة وحل البلاغات الصعبة للطفل المعرض للخطر والحفاظ عليه من الشارع، وتقديم مواطن صالح يساهم في تقدم ورقي المجتمع.