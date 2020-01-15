شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يترأس اجتماع «الأعلى للصحة» بالمحافظة بعد قرار تشكيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة العامة بالمحافظة، والذي قد أصدر قرار بتشكيله حمل رقم (58) لسنة 2020.

وفي افتتاحية الجلسة الأولى أكد محافظ بني سويف على أن المجلس بتشكيله الشامل لكل مكونات الصحة العامة بشري وبيطري، والمتكامل في مكوناته وأدواته وأعضائه، يعد بذلك خطوة مميزة وجادة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون القطاعات الحيوية في مقدمة الأولويات، وأن يتم العمل من خلال فريق متكامل يضم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعمل في تناغم وتكامل من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع خطة وأجندة عمل وفق رؤية محددة تتضمن تحديد دقيق للواقع الصحي الحالي وفق معايير معتمدة، مع تحديد للمستهدف من مشروعات وإجراءات تدفع للأمام بمجال تحسين الخدمة الطبية والعلاجية، مع توفير معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم المنظومة بعد النجاح في تنفيذ هذه الأنشطة والإجراءات، مؤكدا على أن المعيار الحقيقي لنجاح المجلس هو تحقيق تغير ملموس في مستوى الخدمة الصحية على مستوى المحافظة.

ونوه المحافظ بأهم الخطوات التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي للوقوف الفعلي على الوضع الحالي بالقطاع وتقييم مكوناته وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، قائلا: «كثفت جولاتي في القطاع الصحي الذي كان في مقدمة توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسينه، حيث زرت المستشفيات المركزية والتخصصية، حتى أقف بنفسي على الوضع القائم، وقمت بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على المستشفيات لمراجعة مكوناتها البشرية والانشائية والحالة الفنية للمعدات والأجهزة الطبية المتوافرة وحصر احتياجاتها، وبالفعل بدأت من اليوم العمل، ومن خلالها أحاول أن أصل لتصور كامل عن القطاع، الوضع القائم ومتطلبات النهوض به».

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وناقش المجلس في جلسته الأولى عددا من التحديات التي تواجه القطاع، وآلية التعامل معها، وتوفير البدائل والحلول لها، حيث تم تبادل الاقتراحات والرؤى حول مشكلة النقص في الأطباء بالوحدات الصحية في القرى، بالإضافة إلى الاحتياج التخصصات النوعية والنادرة مثل أطباء العناية المركزة والمخ والأعصاب وغيرها، ومشكلة الطوارئ وآليات دعم أقسام الطوارئ في مستشفيات الحكومة والجامعة والمستشفيات الخاصة.

وطالب المحافظ بأهمية التشاور والتعاون في إعداد أولويات وحصر دقيق لكل احتياجات القطاع الصحي، للتواصل مع وزارة الصحة بشأن أولويات المشروعات المنفذة في القطاع، وفي مجال التخصصات الطبية النوعية للعمل على توفير المتطلبات الفنية والاعتمادات المادية، ومناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة الخاصة بالصيانة الدورية، خاصة في مجالات صيانة الأجهزة الطبية والكهرباء والميكانيكا وغيرها.

وتطرق المجلس لمناقشة تعظيم التعاون بين المستشفيات المركزية والعامة ومستشفى الجامعة والتأمين الصحي في مجال الاستعانة بالتخصصات غير المتوفرة أو التي يوجد بها نقص أو عليها ضغط كبير بالمستشفيات الحكومية مثل تخصصات: مخ وأعصاب، والتخدير، وجراحة الأورام، والعناية المركزة، والباطنة والكلى، حيث أكد محافظ بني سويف على التعاون النوعي الذي تقدمه مستشفى الجامعة تحت قيادة الدكتور منصور حسن، حيث تتحمل عبء كبير في مجال توفير الخدمة الطبية والعلاجية بالمحافظة.

وتمت مناقشة آليات دعم وتعظيم الفائدة من المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، مثل مبادرة 100 مليون صحة والتي تندرج تحتها مبادرات عديدة كمبادرة صحة المرأة، بجانب الدفع بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي ستبدأ الشهر القادم بداية 16 فبراير حتى 19 مارس 2020.

كما ناقش الاجتماع الدفع بجهود القطاع البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، من خلال الدفع بالحملات القومية التي تنفذها الدولة للحفاظ على مشروعات الفئات والأسر البسيطة، التي يعتبر نشاط تربية الماشية هو مصدر الدخل الأساسي لها.