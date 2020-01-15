شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صادق مديرًا تنفيذيًا لهيئة «التأمين الصحي الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعيين حسام فؤاد صادق توفيق، الخبير الدولي في مجالات القيادة العليا، والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والتطوير الإداري، مديرًا تنفيذيًا لهيئة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، بما يُوفر إدارة متميزة، تُساعد في التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة، وفق أحدث الخبرات الدولية على النحو الذي يحقق الهدف المنشود في توفير رعاية صحية متميزة لكل المصرين ويحميهم من الأعباء المالية الشديدة، المترتبة على المرض.

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يتمتع المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بخبرات متعددة تمتد إلى ٢٣ عامًا في مجالات التأمين، وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الأعمال، حيث شغل العديد من المواقع القيادية بشركة «أليانز» التي تعد من أقوى المجموعات المالية في العالم، وشركة «أى. تى. ووركس للبرمجيات»، وشركة «جلوبال نولدج، سينرجى سابقًا»، التي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا التدريب بالعالم.

يحتفظ المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسجل حافل من الخبرات العملية والدورات التدريبية المختلفة، والمعتمدة، في مجال الإدارة بشركات التأمين من خلال أكاديمية «أليانز» العالمية وغيرها من الهيئات والشركات العالمية والدولية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تعيين مدير تنفيذي للتأمين الصحي الشامل، وعدد من شاغلي الوظائف القيادية الأخرى بالهيئة يعكس السعي الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإداري والتنظيمي للمنظومة الجديدة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى؛ لضمان التطبيق الدقيق لنظام التأمين الصحي الشامل؛ من أجل تقديم خدمة طبية جيدة، تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لتحقيق حلم كل المصريين.