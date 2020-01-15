شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع استمرار التصدي لمخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم التصدي وإزالة حالات تعدي على الأرض الزراعية في المهد بقرى دسوق تحت إشراف اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وتم التصدي وازالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية قرية سنهور المدينة على مساحة 85م عبارة عن قواعد خرسانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء.

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