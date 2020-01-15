شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش خطة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2019 / 2020، والتي ستنطلق غدا الخميس 16 يناير الجاري وتنتهي 23 من نفس الشهر، حيث يؤدي 45 ألف و738 طالبا وطالبة الامتحان من خلال 277 لجنة على مستوى المحافظة.

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ووجه محافظ بني سويف، بأهمية التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جهتها أكدت وكيل مديرية التربية والتعليم للمحافظ على أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 277 لجنة على مستوى المحافظة

واستعدت لجنة تقدير الدرجات لبدء تصحيح أوراق الإجابات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح بمادة اللغة العربية يوم السبت المقبل مباشرة،وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير ،مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة ( الكنترول) بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.