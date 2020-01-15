شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور اللغة الأسبانية لطلاب الصف الثاني الثانوي.. و«التعليم» تتبع الصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي بنظام التقييم المعدل أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليكترونيا عبر أجهزة التابلت. وبدأ الطلاب تداول صور أسئلة اللغة الأسبانية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتداول إجابتها. وبدأت غرفة عمليات التعليم تتبع الصور للكشف عن مصدرها والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الواقعة.

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