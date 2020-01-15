شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: قاعدة «برنيس» تبعث الطمأنينة للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، والتي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وعدد من وزراء الدفاع العرب.

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من جانبه، قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن «قاعدة برنيس العسكرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تحمل شهادة لإثبات كفاءة القوات المسلحة المصرية، وقدرتها على العمل في كافة القدرات الاستراتيجية»، مشيرًا إلى أنها «أكبر قاعدة جوية بحرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل الجيش المصرى في مقدمة تصنيفات الدول عسكريًا».

وأضاف «مظلوم» أن «القاعدة ستقوم بتأمين الملاحة في البحر الأحمر من باب المندب إلى قناة السويس، لتحقيق الاستقرار داخل الدولة المصرية»، مؤكدًا أن «القوات المسلحة المصرية تعمل على حماية الدولة في ظل الأحداث الجارية مع دول الجوار، وإنشائها يبعث نوع من الطمأنينة للشعب المصري».

وأشار إلى أن «القاعدة قاعدة عسكرية جوية بحرية، تستوعب جميع أنواع الطائرات حسب طبيعة العمليات، فهى قاعدة قائمة بذاتها، حيث تحوى أرصفة تخزين بضائع، ومحطة تحلية مياه البحر، ومطار دولي».