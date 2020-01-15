شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«البرتا الكندية» يزور جامعة الاسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الاربعاء الدكتور دان فريدريك مدير المشروعات الدولية بجامعة ألبرتا الدولية بكندا، لمناقشة إمكانية التعاون في مجالات البرامج المشتركة وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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وأكد «الكردي» خلال اللقاء ترحيبه بالتعاون مع جامعة ألبرتا الدولية لعمل البرامج المشتركة والمشاركة في المشروعات البحثية وتبادل الخبرات لافتاً إلى ان جامعة الإسكندرية لديها العديد من برامج التعاون مع العديد من المؤسسات العلمية الدولية المتخصصة في المجالات المختلفة، كما أكد على ريادة جامعة الإسكندرية في استقبال الطلاب الوافدين، واستعدادها لاستقبال أعداد أخرى للاستفادة من برامجها لاسيما التي تدرس باللغتين الانجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى برامج تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب.

بدوره أكد الدكتور دان فريدريك أن جامعة ألبرتا تمتلك خبرة كبيرة في مجال التعاون مع الجامعات العالمية لتأهيل مسئولى الجامعات لاستقبال أكبر عدد من الطلبة الوافدين، مبديا ترحيباً بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في كافة المجالات.

شارك في اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماجد فاروق مساعد رئيس الجامعة للتطوير الإدارى.