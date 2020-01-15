شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الطيران البريطانية «إيزي جت» تستأنف رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة الطيران البريطانية «إيزي جت» استئناف رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ بمصر في شهر يونيو بعد رفع قيود وضعتها الحكومة البريطانية العام الماضي.

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