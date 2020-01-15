شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيئ بالمحافظات: أمطار في الإسكندرية والبحيرة.. وشبورة على طرق المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من المحافظات، موجة من الطقس السيئ، الأربعاء، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع، فيما واصل مسؤولو محافظة مطروح إزالة تراكمات المياه، وانتشرت الفرق المرورية للتحذير من السرعات على طرق المنيا بسبب الشورة المائية.

في الإسكندرية، ضربت سواحل المحافظة وأجزاء من الساحل الشمالي موجة أمطار متوسطة بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الكبري»، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر، فضلا عن نشاط ملحوظ لحركة الرياح والعواصف.

وشهدت مناطق متفرقة بشرق وغرب المدينة، هطول أمطار متوسطة على التوالي في «العصافرة، سيدى بشر، الورديان، العجمي ووسط المدينة».

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، إن الأمطار لم تؤثر على حركة المرور بطريقي الكورنيش وأبوقير أو الشوارع الجانبية، لافتًا إلى أنه تم الدفع بسيارات شفط مدعومة بمعدات لتجوب شوارع تحسبا لتراكم مياه الأمطار.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن الرصدة الجومائية أكدت أن سرعة الرياح وارتفاع الأمواج ما زالت في معدلاتها الطبيعية وتسمح بخروج ودخول السفن بشكل أمن.

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من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات دخول وخروج السفن والشحن والتفريغ.

وفي البحيرة، شهدت المحافظة اسقوط أمطار شديدة على العديد من المناطق مساء، أمس الثلاثاء، وامتدت حتى صباح، الأربعاء، وساد طقس بارد على جميع أنحاء المحافظة.

وأعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفوري معها، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق.

وفي مطروح، شهد عدد من مدن المحافظة سقوط أمطار، ووجه المحافظ اللواء خالد شعيب، بتكثيف جهود مجالس المدن في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم مع الحفاظ على الشكل الحضارى، بالإضافة إلى استمرار العمل في رفع تراكمات مياه الأمطار.

وتابع مسؤولو مجلس مدينة الحمام، برئاسة المهندس مسعد عبدالهادي الشحات، إزالة تجمعات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي إسكندرية- مطروح وتيسير حركة السيارات، مع استمرار العمل لإزاله مياه الأمطار داخل الطرق وشوارع المدينة، كما قام مجلس مدينة الضبعة برئاسة اللواء هاني يوسف، بإزالة تجمعات الأمطار من الطريق الدولي الساحلي إسكندرية- مطروح وداخل شوارع المدينة.

وفي المنيا، انتشرت الفرق المرورية بالطرق السريعة الثلاثة الصحراويين الشرقي والغربي، والزراعي السريع مصر- أسوان، للحد من سرعات السائقين في ظل انخفاض الشبورة المائية وعدم ظهور الرؤية، ووضعت العلامات التحذيرية للحد من السرعات بمداخل ومخارج ومناطق التمركزات للمحافظة.

وقال المهندس عبدالعاطي صديق، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، إن ارتفاع نسبة الصقيع في فترات الليل، لم يؤثر سلبًا على الزراعات الشتوية خاصة محصول القمح.