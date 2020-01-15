شكرا لقرائتكم خبر عن إيزى جت تستأنف تسيير رحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطيران منخفض التكلفة إيزى جت إنها ستستأنف تسيير رحلات بين المملكة المتحدة ومنتجع شرم الشيخ فى يونيو عقب توقف استمر قرابة خمس سنوات. وقالت إيزى جت اليوم الأربعاء إنه اعتبارا من يونيو، فإنها ستسير رحلتين أسبوعيا من مانشستر إلى شرم الشيخ، واعتبارا من سبتمبر، ستسير رحلتين من جاتويك فى لندن. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيزى جت تستأنف تسيير رحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ فى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.