شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحيل واضع امتحان البحيرة صاحب واقعة الخطأ فى القرآن للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رصدت خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة (اللغة العربية) للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة؛ حيث ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه" مسبوقة بكلمة (قوله تعالى) وهي ليست من آيات القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة، أنه قد تم تحويل المسئول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل خلال يناير الجارى فى جميع المحافظات.