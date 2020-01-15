التعليم تحيل واضع امتحان البحيرة صاحب واقعة الخطأ فى القرآن للتحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رصدت خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة (اللغة العربية) للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة؛ حيث ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه" مسبوقة بكلمة (قوله تعالى) وهي ليست من آيات القرآن الكريم.
وأوضحت الوزارة، أنه قد تم تحويل المسئول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل خلال يناير الجارى فى جميع المحافظات.
تبدأ إجازة نصف العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 25 يناير الجارى وتنتهى 6 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى 8 فبراير لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى.
وانطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات، حيث أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على بدء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الأول يوم الخميس القادم 16/1/2020، حيث يمتحن الطلبة فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة إلى 11.30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30ـ وتنتهى الخميس الموافق 23/1/2020 بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11 صباحا.
وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة ، كما أكد على توفير مناخا تربويا ملائما للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية
وبدأت بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول، 29 ديسمبر الماضى ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.
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