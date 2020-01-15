شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة واضطراب الملاحة.. طقس غير مستقر فى الـ 72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة عدم استقرار بالأحوال الجوية بداية من غدا وحتى السبت ، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح على بعض المناطق يزيد احساسنا بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء بمعدل 3 لـ 4 درجات، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة من خفيفة لمتوسطة وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ويسود اليوم الأربعاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔﻪ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ويسود ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر ، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، سانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة.