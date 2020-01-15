شكرا لقرائتكم خبر عن 4طلاب يسرقون 8 أجهزة واى فاى من مدرسة بالدقهلية لمنع أداء الامتحان بالتابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في إلقاء القبض على 4 طلاب وسائق "توك توك" لاتهامهم في واقعة سرقة 8 أجهزة خاصة بتقوية شبكة الواى فاى من داخل مدرسة بدائرة مركز شربين.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغ يفيد سرقة 8 أجهزة خاصة بتقوية شبكة الواى من أحد المدارس بشربين وعدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 طلاب بالمدرسة المُشار إليها، مُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لرغبتهم فى عدم أداء الامتحانات باستخدام التابلت، وقرروا بقيامهم بتاريخ الواقعة بالدخول للفصول عن طريق تسلق المواسير الخلفية دون فتح الأبواب بالاشتراك مع سائق التوك توك.

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تم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات و"التوك توك" المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد تمكنت فى وقت سابق من إلقاء القبض على تشكيل عصابي المتهمين في واقعة سرقة مدرسة إبتدائية بقرية برق العز.

وكان بلاغا قد ورد من هالة هارون إبراهيم مصطفى مديرة المدرسة بعد اكتشافها كسر باب المكتب الخاص بها، وسرقه 2 شاشه ومبلغ مالى 5500 جنيه، و تم وضع خطه بحث برئاسة مدير مباحث المديرية.

وتم التوصل الى ان مرتكب الواقعة من تشكيل عصابي يضم كل من أيمن م ا 26 سنه، ترزي مسجل شقي خطر سرقات بالإكراه، وأحمد ا ع غ، وشهرته أحمد غانم 23 سنه، بدون عمل سبق اتهامه في 2 قضية سرقة، وعمرو م ع 26 سنه، نجار سابق التهامي في 2 قضيه خطف وسرقة، و احمد ا ا، وشهرته الأبيض 18 سنه نجار موبيليا.