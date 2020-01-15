شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”،عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها فعاليات حضور الرئيس السيسي لافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وتصريح الخارجية بشأن مفاوضات ملء سد النهضة التي تجري الآن بواشنطن، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والاقتصادية والفنية، والمنوعات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة 1 مساء





الخارجية: الاجتماعات الوزارية حول السد ستتواصل اليوم.. والوزراء التقوا ترامب

أعلنت وزارة الخارجية، أن وزراء الخارجية والموارد المائية والرى في مصر والسودان وأثيوبيا، اتفقوا خلال اجتماعهم بواشنطن على مواصلة المفاوضات، اليوم الأربعاء، الموافق ١٥ يناير ولليوم الثالث على التوالى لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





رئيس مجلس السيادة السودانى: السيطرة على كل مقرات هيئة العمليات

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السيطرة على كل مقرات هيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة، مؤكدا أن الأمور عادت إلى نصابها في العاصمة السودانية، وتم فتح المجال الجوي، وبإمكان المواطنين ممارسة حياتهم الطبيعية.





طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الثانية إلكترونيا وورقيا

بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، إلكترونيا وورقيا، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، فيما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان الجغرافيا فى الفترة المسائية.





الرئيس السيسى يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بحضور الشيخ محمد بن زايد.. السيسى يرفع العلم المصرى على أكبر قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر.. وعروض جوية تبهر الحاضرين.. ولى عهد أبوظبى يلتقط صورة لطائرات ترسم علم مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر، وعرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة، فيلما تسجيليا عن قاعدة برنيس العسكرية، والذى يتحدث عن الاستعدادات المكثفة للقوات المسلحة المصرية على كافة الأصعدة، لردع أى عدوان يهدد أمن مصر وشعبها العظيم، وأهمية قاعدة برنيس العسكرية ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى من ناحية البحر الأحمر، فى إطار الارتقاء بأعلى معدلات التسليح، والكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية، ويعرض أيضا الفيلم التسجيلى كافة المعلومات المتعلقة بالقاعدة العسكرية الجديدة.





"الأعلى للإعلام" يكشف مخالفات الصحف الخاصة للمعايير المهنية لعام 2019

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، عن مؤشرات مخالفات الصحف الخاصة للمعايير المهنية لعام 2019 بالرسوم البيانية وذلك فى الدراسة العينة التى أجراها المجلس على 6 صحف بإجمالى مخالفات 86 مخالفة، وجرت الدراسة وفقا لعدد 17 معيار من بينها السب والقذف وتهكم وسخرية وتعميم اتهامات وأخبار مجهولة المصدر ولا يقدم خدمة للمجتمع والحض على الكراهية أو التمييز ونشر الشائعات وألفاظ سوقية ومتدنية وصحة الصور والفيديوهات واستضافت أشخاص غير مؤهلة وانتقاد الدولة المصرية وانتقاد سلوكيات المصريين والإعلان خلط الإعلان بالمادة التحريرية " وخلط الخبر بالرأى وعدم احترام الرأى الأخر وعدم احترام اللغة العربية ومعلومات غير دقيقة.





الكهرباء: فاتورة استهلاك يونيو تتضمن رسوم النظافة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يتم إصدار فاتورة استهلاك يوليو المقبل خالية من رسوم النظافة، وتكون آخر فاتورة تتضمن هذه الرسوم هى فاتورة يونيو، ذلك بعد قرار إلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء ممن يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.





انخفاض أسعار الحديد إلى 9800 جنيه للطن من المصنع

شهدت أسعار الحديد انخفاضا فى السوق المصري منذ بداية العام الجديد، حيث يتراوح سعر طن الحديد داخل المصنع بين 9800 وحتى 10400 جنيه، وذلك يرجع لانخفاض سعر الدولار لأقل من 16 جنيها، ليسجل نحو 15.81 جنيه، بانخفاض ما يقرب من جنيهين، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى وزيادة المعروض بالأسواق المصرية.





الإسكان: طرح عدد من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة.





"مباحث طلخا" تكثف جهودها لضبط المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" بالدقهلية​

كثفت مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية، تحرياتها، لسرعة ضبط المتهمين بقتل الشاب محمد إبراهيم محمود العزيرى، المعروف بـ" شهيد الشهامة " بالدقهلية، الذى توفى أثناء مطاردته للصوص يستقلون "توك توك" بعد سرقتهم حقيبة إحدى السيدات، حيث تمكن المتهمون من الفرار بالتوك توك والحقيبة المسروقة.





ميجان ماركل مبتسمة خلال ركوبها طائرة برمائية فى أحدث ظهور بكندا.. صور

ظهرت ميجان ماركل، دوقة ساسكس لأول مرة أمس الثلاثاء، حيث تركت قصرها فى جزيرة فانكوفر، الذى بلغت تكلفته حوالى 14 مليون دولار، حيث كانت فيه الأسبوع الماضى، والتى سبق أن قضت برفقة الأمير هارى فيه العطلات، بينما لم يظهر ابنها أرشى، حيث سافرت إلى كندا بعد التنحى عن المهام الملكية.

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طلاب الثانوية المعدلة: الفرنساوى سهل وخاطب الفهم والسيستم يعمل بكفاءة

أكد بعض طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالحيزة، أن امتحان اللغة الفرنسية للصف الثانى الثانوى، جاء سهلا، حيث تضمن 22 سؤالا معظمها اختيار من متعدد، موضحين أن الأسئلة خاطبت الفهم أكثر من الحفظ، وبعض الطلبة انتهى من الإجابة عن الأسئلة بعد ساعة واحدة من بدء لجنة الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة من المنهج الدراسى ولكن ليست من الكتاب المدرسى، كما أشاد طلاب اللغة الألمانية بسهولة جزئيات الامتحان.





البحوث الفلكية: هزة أرضية أقل من 2 درجة شعر بها سكان مناطق بالجيزة وأكتوبر

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، تسجيل الشبكة القومية للزلازل اليوم الأربعاء ، هزة أرضية بسيط أقل من 2 درجة على مقياس ريختر، وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ ”الخليج 365”، أن الهزة الأرضية مركزها بين طريق الفيوم ودهشور وشعر بها بعض سكان مناطق الجيزة ، وأكتوبر ، لافتا إلى أن الهزة الأرضية بسيطة جدا ولم ينتج عنها أية خسائر.





الرئيس السيسى يرفع العلم المصرى على قاعدة برنيس العسكرية

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلم المصرى، على قاعدة برنيس العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، إيذانا بافتتاحها.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التى أنشأت ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث اهتم بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.





تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي يقلب مجريات القضية.. التفاصيل مفاجأة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تحمل البيانات الشخصية لقتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، والتى يظهر بها بطاقة إقامته فى لبنان وأنها منتهية منذ شهر سبتمبر الماضى، مما يشير إلى أن تواجده غير قانوني فى لبنان ويؤكد عدم صحة معلومة عمله فى منزل فادي الهاشم لأنه لن يسمح بعمل شخص إقامته منتهية.





الحكومة تعلن عن إقامة 10 مصانع جديدة فى مجالات زراعية وصناعية وسياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي.

سفير بريطانيا لدى إيران يغادر طهران بعد دعوات المتشددين لطرده

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن السفير البريطاني لدى طهران، راب ماكير غادر إيران، وذلك بعد دعوات داخل إيران من قبل المتشددين بطرده خارج البلاد، وأمس، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلى، أن السفير البريطانى فى طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية، حيث قال إسماعيلى: "مشاركة السفير البريطانى فى تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمراً غير مقبول بأى شكل من الأشكال".





فيديو جديد للحظة مقتل ركاب الطائرة الأوكرانية بصاروخين من إيران

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو جديد للحظة استهداف الحرس الثورى الإيرانى لطائرة أوكرانية فجر الأربعاء الماضى، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكب.

وبحسب مقطع الفيديو، تم استهداف الطائرة بصاروخين من قبل منظومة الدفاع الجوى الإيرانية التابعة للحرس الثورى، واعترف قادة اللحرس الثورى باستهدافها عن طريق الخطأ بعد أن شخصها الدفاع الجوى صاروخ كروز.





رئيس الوزراء يستعرض طلبات الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بمصر.. إقامة 10 مصانع جديدة في مجالات مختلفة.. بينها مشروع في مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الواحات البحرية وطلب لشركة صينية رائدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، قد عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من متطلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التى تؤثر على البيئة الاستثمارية.