شكرا لقرائتكم خبر عن "قصف جبهة لاردوغان".. ملك الأردن: لم نهدد أوروبا بإرسال اللاجئين إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء رد الملك عبد الله ملك الأردن، على سؤال لمذيع قناة "فرنسا 24"، ليوضح الفارق بين سياسات الأردن فيما يخص ملف اللاجئين، وتعامل اردوغان ودولة تركيا مع هذا الأمر، وكيف أنها تستغل ملف اللاجئين للحصول على أموال طائلة من اوروبا ويهددهم بين الحين والآخر بإرسالهم إلى دول أوروبا.

وقال مذيع قناة فرنسا 24 لملك الأردن: ""اوروبا التى أنت ذاهب إليها.. قدمت لاردوغان منحة ضخمة لإبقاء اللاجئين فى تركيا.. ولكنها لم تفعل ذلك مع الأردن.. فهل خذل المجتمع الدولى الأردن؟، ليجيب عليه الملك عبد الله قائلا: "أننا لم نهدد بإرسال اللاجئين إلى اوروبا.. لآننا نعتقد أن هذه مسئولية ويجب أن نعتنى بهم".