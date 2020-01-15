شكرا لقرائتكم خبر عن إنها حقا عائلة محترمة .. ضبط أب ونجله وبحوزتهما 16كيلو حشيش وبانجو بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقي ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، القبض علي عاطل ونجله لحيازتهما كيلو من مخدر الحشيش و15 كيلو بانجو وبندقية آلية و12 طلقة، وتم إحالتهما لنيابة بلبيس العامة التي قررت برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام " إبراهيم ع س" 58 سنة مقيم دائرة المركز ونجله" ك" 22 سنة عاطل ، بترويج كمية من المواد المخدرة.

تم عمل كمين للمتهمين بمدخل القرية التى يقيمان بها ، وذلك برئاسة المقدم عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، وبإشراف العقيد تامر أبوزيد، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، وتم ضبطهما بحوزتهما 15 كيلو من مخدر البانجو وكيلو حشيش وبندقية إلية و12 طلقة أثناء قيادتهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما مبلغ مالي وهاتفين، وتم التحفظ عليهما وعلي المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1161 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020.

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وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية المُكلفة بتأمين الطريق الدائرى الإقليمى بالشرقية، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، وذلك حال استقلالهما سيارة بالقرب من القول الأمنى الثالث بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وهما "السيد.أ.ع.ش.ال" 40 سنة، مُقيم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، و"محمد.ع.ع.م.ع" 31 سنة، عاطلين؛ وذلك حال استقلالهما سيارة نصف نقل حمراء اللون، بقيادة الأول، وبحوزتهما 5 فرش لجوهر "الحشيش" المُخدر، بقصد الاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية من حبسهما علي ذمة التحقيقات.