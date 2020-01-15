شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على المركز الطبى المصرى فى لبنان لتلقى الخدمات الطبية المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العمل صباح اليوم الأربعاء بشكل أولى فى المركز الطبى الاستشفائى المصرى فى لبنان، والذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة مجانية بالكامل وسط إقبال لافت، لاسيما من قبل المواطنين اللبنانيين وآخرين من جنسيات مختلفة خاصة أبناء الجالية السورية في لبنان، وكانت مصر قد قررت البدء الفوري في تشغيل المركز الطبي بشكل أولي اعتبارًا من صباح اليوم ولحين افتتاحه رسميًا، في إطار الالتزام المصري بدعم لبنان ومساندته، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان وتضامنًا ودعمًا للشعب اللبناني الشقيق.

وحضر عدد من المواطنين اللبنانيين وكذلك من الأشخاص السوريين، من مختلف الأعمار فور فتح المركز الطبي بالعاصمة بيروت لأبوابه صباحًا، وبدا لافتًا أن مستوى الإقبال أكبر من جانب السيدات، فضلًا عن التردد الكبير على عيادة الأطفال.



ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط وجود حالة من الانتظام والانضباط الشديدين في عمل المركز الطبي، وحرص كبير على حُسن استقبال المرضى، ووجود استراحات لائقة في بهو المركز لحين حلول دور المريض لإجراء الكشف الطبي داخل العيادة المتخصصة التي يطلبها.

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وتبين أن المركز الطبي الاستشفائي المصري يضم مجموعة من أحدث الأجهزة والمعدات الطبية وكافة التجهيزات اللازمة من أجهزة الأشعة ومختبرات التحاليل المتكاملة، وجميع المعدات والمستلزمات الطبية، والتي من شأنها تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لمن يترددون على المستشفى.

كما يضم المركز غرفتين لإجراء العمليات الجراحية وأحدث أجهزة التعقيم الطبية وفق النظم العالمية، فضلًا عن عيادة ضخمة ومتكاملة لصرف الأدوية مجانًا عقب انتهاء الكشف الطبي على المريض داخل المركز.



ويشمل المركز الطبي 6 عيادات رئيسية في مجالات الجراحة، والأمراض الباطنية، والنساء والتوليد، والأطفال، والعظام، والرمد، ويضم نخبة من أكفأ الأطباء وأطقم التمريض المتخصصة من القوات المسلحة المصرية.



ويستقبل المركز الطبي المرضى والمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية على مدى 4 أيام أسبوعيًا، من الاثنين إلى الخميس، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على أن يكون عمل قسم "الاستقبال والطوارئ" بصورة يومية طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.



ويقدم المركز خدماته العلاجية والأدوية اللازمة بشكل مجاني بالكامل لكافة المتواجدين على أرض لبنان ومن جميع مناطقه، ولأبناء الجالية المصرية بلبنان؛ إيمانًا من مصر بأهمية العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.