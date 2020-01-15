شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الزلازل ينظم ندوة فى متحف النيل بعنوان مسيرة نصف قرن من البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز بحوث الزلازل بأسوان والهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان ومتحف النيل بأسوان ندوة بعنوان، مسيرة نصف قرن من البحث العلمى حول السد العالى وبحيرة ناصر، فى إطار احتفال محافظة أسوان بالعيد القومى ومرور نصف قرن على بناء السد العالى وخزان أسوان.

تناولت الندوة الحديث على مراحل بناء السد العالى وخزان أسوان ومراحل البحث العلمي في تطورهما، بحضور المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان و المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل والمهندس محمد فرج الله نقيب المهندسين بأسوان و الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيه و الدكتور حجاج حامد مدير مركز بحوث الزلازل الاقليمي بأسوان .

وقدم السد العالى لمصر تنمية زراعية بإضافة 3 ملايين فدان وحماها من الفيضانات، وساهم في جذب السياحة لأسوان ، كما أنه يعتبر مدرسة ثقافية لمهندسي الري ويعمل به 1500 موظف وفني ومهندس هم جنود حماية السد.

وتحتفل مصر فى يناير من كل عام بأعياد السد العالى حيث وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس للحلم القومى يناير عام 1960وتم تفجير أول شحنة ديناميت نسفت حوالى ‏20‏ ألف طن من الصخور لتحويل مجرى نهر النيل لبدء بناء السد العالى الذى أقيم على مسافة سبعة كيلو مترات جنوبى خزان أسوان.

وتكونت بحيرة السد لمسافة 500 كيلو متر منها 350 كم فى الأراضى المصرية و150 كم فى شمال السودان لتكون بحيرة السد والتى تعرف ببحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم حتى الآن.

و قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى، و عمل فى بناء السد 400 خبير سوفييتى وأكمل بناؤه فى 1968، وافتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات السد العالى رسمياً عام 1971، الذى اعتبرته الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبرى أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين''، من خلال دوره فى توفير رصيد استراتيجى من المياه، والحماية من خطر الفيضان والجفاف، والتوسع فى الزراعة أفقيا ورأسيا لأكثر من مرة فى السنة، وإنتاج كهرباء أكثر من تلك المنتجة من خزان أسوان.

يذكر أن السد العالى ساعد كثيراً فى التحكم على تدفق المياه، والتخفيف من آثار فيضان النيل، و يستخدم لتوليد الكهرباء فى مصر، ويبلغ طوله 3600 متر، و عرض القاعدة 980 متر، وعرض القمة 40 مترا، والإرتفاع 111 متر، و حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من الاسمنت و الحديد و مواد أخرى.



ندوة فى متحف النيل (1)



ندوة فى متحف النيل (2)

Advertisements



ندوة فى متحف النيل (3)



ندوة فى متحف النيل (4)



ندوة فى متحف النيل (5)



ندوة فى متحف النيل (6)



ندوة فى متحف النيل (7)



