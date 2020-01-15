شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عاشق جمال عبد الناصر ..مختار مهدى 78 عاما ويتردد عى الضريح سنويا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخفى على أحد، أن الزعيم جمال عبد الناصر وأحد من أهم ممن أثروا فى تاريخ مصر والمنطقة، وقاد حركات التحرر فى كثير من دول العالم، كما لا يخفى على الجميع الدور الذى قام به فى ثورة ٢٣ يوليو التى قضت على الملكية وفتحت الطريق امام مرحلة جديدة للوطن.

يقول مختار على مهدى محمد ٧٨ عاما أحد محبي الزعيم لـ"الخليج 365"، أنه فى كل عام خلال هذا التوقيت يأتى لاحياء ذكرى مولد الزعيم الراحل، لافتا إلى أنه يتردد على ضريح الزعيم العظيم الذى عاش ومات فقيرا، وكان والده موظفا بالبريد فى محافظة الاسكندرية.

وذكر مختار ان جده كان السبب فى تعيين جمال عبد الناصر فى الكلية الحربية ومن هذا المنطلق يزور ضريح جمال عبد الناصر كل عام ويحيى ذكراه، فالزعيم الخالد قدم لمصر الكثير والكثير.

وتابع: جمال عبد الناصر طرد الملك فاروق وطرد الانجليز من مصر وحرر قناة السويس وبنى السد العالى وبنى ٣٥٠ مصنع فى مصر، لافتا الى أن جمال عبد الناصر الذى كان يأكل الجبن بالخبز، ولم يمتلك فدانا، وعاش ومات بطلا.

واستطرد: جمال عبد الناصر قضى على الاقطاعيين، وهاجمه الوفديون، وعلى رأسهم فؤاد باشا سراج الدين، رغم انه قضى على العبيد للملك، فهو احسن واطهر جميع رؤساء العالم السابقين والحاضرين، حيث كان جميع الشعب المصري خدم ورعاع عند الملك فاروق الى ان جاء جمال عبد الناصر الذى دعا لثورة يوليو وانقذ مصر من الملكية، ولم ياخذ مليما من خزانة الدولة، لدرجة انه اقترض حتى يزوج ابنته.

وقال مختار، ان الزعيم الراحل قدم للوطن خدمات جليلة ، وكان العالم كله ولا يزال يعرف الزعيم الراحل، وقاد مصر الى مرحلة جديدة من تاريخها، كان الشعار السائد فيها هو استقلال الوطن واستقلال إرادته.

تجدر الاشارة الى ان عدد كبير من انصار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر توافدوا متذ الصباح الباكر على ضريح الزعيم الخالد لاحياء ذكرى مولده.

























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