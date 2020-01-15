شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لاستغاثة زرع كبد لطالبة بكلية الآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الإستجابة للاستغاثة والمناشدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لفتاة تحتاج عملية زرع كبد ومناشدة فاعل خير لرئيس الجمهورية لمساعدة الفتاة، وقال هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه تم التواصل مع صاحب المنشور وأفاد بأن المريضة رحاب أحمد عمر بالفرقة الرابع كلية الأداب تحتاج إلى ذرع كبد بمعهد الكبد بجامعه المنوفية، وتم عمل تحاليل كثيره لاشخاص متعدده لأخذ متبرع للمريضة ولكن دون جدوى حتى تبين من التحاليل التى تمت لجميع الاشخاص بأن زوج عمتها يمكن اخذ الفص الكبدى منه وجارى الآن عمل تحاليل آخرى له". Advertisements واستطرد قائلا: "وسوف يتم اخذ عينه كبديه منه غدآ بالمعهد ويحتاج سرعة إجراء العينه فتم التواصل مع د. توفيق عبدالمطلب مدير معهدالكبد بالجامعة والذي اتضح بأنه علي علم كافي بالحاله وان المريضه محجوزه بالمعهد بالدور السادس غرفه ٦٠٤ منذ ١٠ ايام وجاري عملالمطلوب لها من تحاليل واشاعات كما أفاد د. توفيق بأن مدير الجامعه افاد بتحملهم التكلفه والعمليه سوف تجري بدون دفع المريضه ايمبالغ ماليه بناء علي تعليمات رئيس الجامعه ".

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