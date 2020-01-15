شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن خمسة مذابح بكنيسة الأنبا شنودة بطهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، كنيسة الأنبا شنودة بطهطا حيث دشن خمسة مذابح تحمل أسماء 17 قديسا

جاءت أسماء قديسى المذابح كالتالى:

- المذبح الرئيس: على اسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين

- المذبح البحري: على أسماء: القديسين مارمرقس الرسول والبابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس الأول والبابا ديسقورس الـ 25.

- المذبح القبلي: القديسين أبو مقار ومكسيموس ودوماديوس والأنبا إشعياء الإسقيطي

المذبح العلوي البحري: على أسماء السيدة العذراء والشهيدة دميانة والقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا

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المذبح العلوي القبلي: على أسماء القديسين يوسف النجار والأنبا صموئيل المعترف والأنبا باخوميوس أب الشركة والأنبا أبرآم.

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها 15 من الآباء المطارنة والأساقفة.

فإلى جانب قداسة البابا ومطران الإيبارشية الأنبا إشعياء، شارك في طقس التدشين كلا من: الأنبا بساده مطران أخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم

يعتبر التدشين يوم ميلاد الكنيسة، ويتم مرة واحدة فى عمر الكنيسة، وفيه يتم البدء بصلاة الشكر، ثم تقرأ المزامير ويصلى المزمور والإنجيل، وبعد تلك الأواشى «صلاة باللغة القبطية»، وهى سبعة أواشى «أوشية من أجل المرضى والمسافرين والراقدين «الأموات»، وأهوية السماء «الزروع والمياه»، ورئيس الأرض والموعوظين «المشتاقين لمعرفة الله»، والقرابين «ما يقدم لله»، ثم تبدأ عملية التدشين.



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