شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى أخميم يستقبلون البابا تواضروس بسعف النخيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتسقبل أهاللا أخميم، البابا تواضروس بسعف النخيل خلال زيارته أمس لدير السيدة العذراء بجبل أخميم بسوهاج، وذلك على طريقة استقبال أهالى أورشليم للسيد المسيح، يوم حد السعف، ويتفقد قداسة البابا تواضروس الثانى والآباء الأساقفة المرافقين، مساء اليوم، دير السيدة العذراء بجبل أخميم، حيث أرشدهم الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير فى الجولة إلى الإنشاءات الجديدة بالدير بالإضافة إلى مبانى الرهبان القائمة بالفعل.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد دشن أمس ثلاث كنائس صغيرة داخل كاتدرائية الشهيد أبو فام الجندى بطما وتحوى كل كنيسة من الكنائس الثلاث مذبح واحد إلى جانب أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) والموجودة فى شرقية الهيكل (حضن الآب).

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وتم تدشين المذابح بالثلاث الكنائس، المذبح الأول على اسم الشهيدة مهراتى بالكنيسة الموجودة بالمزار الخاص بها،و المذبح الثاني على اسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالكنيسة التي تحمل اسمه،والمذبح الثالث على اسم الآباء البطاركة الثلاثة إبراهيم وإسحق ويعقوب بالكنيسة التي تحمل أسماءهم.

حضر مع قداسته من آباء الكنيسة إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا متاؤس، وهم أصحاب النيافة: الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.



استقبال الأهالي للبابا تواضروس