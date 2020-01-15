شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: ترقيه أكثر من 20 ألف موظف بالمجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وزارة السياحة والآثار مساء أمس الثلاثاء، بالعيد الرابع عشر للأثرين المصريين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالمجلس، ورؤساء اتحادات الغرف السياحية و سفراء كل من ليتوانيا وفنلندا وبيلاروسيا وفرنسا والمجر والنمسا بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجامعات المصرية والأجنبية، ومديرى معاهد الآثار وعدد من قيادات الوزارة و الشخصيات العامة.

وخلال كلمته التى ألقاها لتهنئة الأثريين فى عيدهم، أثنى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على المجهود الرائع الذي يبذله الأثريين والعاملين بالوزارة للحفاظ على تاريخ مصر وآثار بلدهم التى هى أيضا تراث الإنسانية حيث يرجع لهم الفضل الأكبر فى الإنجازات التى حققتها الوزارة خلال عام 2019 من اكتشافات أثرية جديدة ومعارض دولية ومشاريع أثرية هامة.

وأوضح أن الآثريين لعبوا دور كبير فى الترويج لمصر أمام العالم وتحسين الصورة الذهنية لها من خلال الأعمال الاثرية الهامة التى قاموا و مازالوا يقومون بها.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة والآثار باعتباره قطاع واحد، لافتا إلى الدعم المادي والسياسي الغير مسبوق الذي تقدمه الدولة المصرية لهذا القطاع والذى يعكس رقي الدولة وتحضرها، كما انه يبعث برسائل عديدة تدل على أن مصر دولة قوية وثابتة.

وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن أحد أهم العناصر التى تتميز بها مصر عن باقى حضارات العالم هى الآثار المتنوعة زمنيا ونوعيا من خلال حضارات مترابطة ومتشابكة، مضيفا أن دمج وزارتي السياحة والاثار في وزارة واحدة سيقوي من القطاع بصورة اكبر من خلال منظومة واحدة متكاملة مما سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد القومى، لافتا الي انه عندما تم التفكير عام 1964 في انشاء وزارة للسياحة والاثار كان القرار إنشاء وزارة واحدة لهما وظلت هكذا حتي عام 1966.

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و في كلمتة، استعرض الدكتور خالد العناني، ما قام به المجلس الاعلي للآثار خلال العام الماضي من اجراءات خاصة بالعاملين به لتطوير أداء العمل داخل المجلس، حيث تم ترقيه اكثر من 20 الف موظف لمستويات وظيفية أعلى وفقاً للفترات البينية وذلك في ضوء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٩، كما تم الانتهاء من اعاده التعيين بالمؤهل العالي (التسوية) لأكثر من 800موظف، والانتهاء من تثبيت 2800 موظف من المتعاقدين على الباب الأول. كما تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتعديل الشكل التعاقدي للباب السادس (التظلمات) لعدد 662 موظف نقلاً إلى الباب الأول، وجاري الانتهاء من الاستيفاءات الخاصة بالمرجئين وعددهم 123، مؤكدا علي أن المجلس يوشك على إنهاء إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لكافة المتعاقدين على الباب السادس، والعاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) خلال

الفترة القادمة.

و خلال الاحتفال، كرم الدكتور خالد العناني الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار تكريمًا خاصًا لمجهوداته في الاكتشافات الأثرية التي ساهمت بشكل كبير في عودة الحركة السياحية، وكان أشهر تلك الاكتشافات في عام 2019 خبيئة العساسيف في الأقصر، وخبيئة الحيوانات المقدسة في منطقة سقارة الأثرية.

واختتم الدكتور العناني كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير الي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير ة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية على استضافة الاحتفالية اليوم، كما توجه بالتحية لكافة الزملاء بوزارة السياحة والاثار باعتبارهم أسرة واحدة، مؤكدا علي أهمية تضافر كافة الجهود خلال الفترة القادمة للنهوض بقطاع السياحة والآثار.

تضمن برنامج الحفل عرض فيلم قصير عن إنجازات وزارة الآثار خلال عام 2019، و عروض فنية للباليه و الفنون الشعبية و فرقة الموسيقي العربية، كما تم تكريم 12 من الاثرين والعاملين بمجال الآثار، و تسليم جائزة الدكتور زاهى حواس لأفضل أثارى ومرمم لعام 2020 ، والتي تقدم للعام الثاني على التوالي.



