شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يمنح 20 جهاز تابلت لمرضى السرطان ويؤكد: 2020 عام جنى الثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، حرصه الدائم على تكريم العمال المثاليين والمتميزين بمختلف مواقع العمل والإنتاج، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة الشريفة بين جميع عمال مصر، بما ينعكس على العملية الإنتاجية، لضمان استمرار قوة الدفع إلى الأمام لتحقيق النجاح لتحتل مصر المكانة التي تليق بها بين دول العالم بأيدي عمال مصر.

وكرم الوزير، 350 عاملا وعاملةً مثاليا متميزا في أداء عملهم ، وذلك في احتفالية العيد السنوي للعاملين الـ 14 الذي أقامته إحدى مجموعات الفنادق.

كما كرم الوزير، 20 طفلا من مرضى السرطان بإهدائهم 20 جهاز "تابلت" مقدمه من إدارة المجموعة تحفيزا لهم وتشجيعهم على تحدى المرض فى إطار المشاركة المجتمعية للمجموعة.

وسلم "سعفان" المكرمين دروع وشهادات تقدير بهذه المناسبة مقدمة من إدارة المجموعة تكريما لهم لما بذلوه من جهد، وعملهم بشكل دؤوب.

وشدد وزير القوي العاملة على أن 2020 عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر فى ثوبها الجديد، الذى كان بجهود وعرق عمال مصر.

وأكد "سعفان" أن مصر قادرة على التصدى لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضى قدمًا لتكون فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشاد الوزير بحرص إدارة الفنادق على الاهتمام بالعاملين بها، وتمكين المرأة بما يتوافق مع رؤية وتوجه الوزارة والدولة نحو تمكين المرأة المصرية.

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ومن جانبه قدم ناصر فضلى، شكره للوزير على مشاركته العاملين احتفالهم السنوى للمرة الرابعة، مهديا له درع المجموعة تكريما له على الجهد المبذول لرعاية العاملين وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة .







