شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة سلطنة عمان بالقاهرة تستقل التعازى فى وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت البعثة الدبلوماسية العمانية فى مصر، اليوم الأربعاء، العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد وذلك بمقر سفارة السلطنة فى القاهرة.

وتوافد على سفارة سلطنة عمان فى مصر، جموع المعزين لتقديم واجب العزاء فى السلطان قابوس بن سعيد والذى وافته المنية مساء يوم الجمعة الماضى.

وحرص عدد كبير من المعزين، على تسجيل عزائهم فى دفتر العزاء بالسفارة. داعين المولى -العلى القدير-أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالرحمة والمغفرة.

وكانت قد حددت سفارة سلطنة عمان فى مصر، يومى الأربعاء والخميس، لتقديم واجب العزاء فى السلطان قابوس بن سعيد من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا بمقر السفارة بالزمالك.

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وأرسلت سفارة سلطنة عمان فى مصر بيانا وقامت بتعميمه على وزارة الخارجية المصرية، وجامعة الدول العربية، والمنظمات والهيئات التابعة للجامعة، وكافة المندوبيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية فى مصر، نعت من خلاله السلطان قابوس بن سعيد، مشيرة إلى تعليق العمل بالسفارة اعتبارا من الأحد 12 يناير وحتى الثلاثاء 14 يناير، على أن يستأنف العمل بالسفارة اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان السفارة أن السفارة تستقبل العزاء فى المغفور له السلطان قابوس بن سعيد يومى الأربعاء 15 يناير، والخميس 16 يناير من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا بمقر السفارة.