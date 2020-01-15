شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: محافظة البحيرة المحطة التالية لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوران دي بوك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بشأن مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة، موضحة تعاون الوزارة في هذا الصدد مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومع مؤسسات الدولة الأخرى كالمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى زيارتها لمحافظة الفيوم كأولى محطات انطلاق المبادرة، ولقاءاتها هناك مع الشباب وطلبة المدارس والأمهات، باعتبارهم الشرائح الأهم والمؤثرة في مسألة الهجرة غير الشرعية، لافتة أيضًا إلى عزم الوزارة تنظيم فعالية لسفراء الدول الأجنبية في مصر من أجل التعريف بجهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض تجارب دول هؤلاء السفراء تجاه هذه الظاهرة وتبادل الخبرات والتجارب بشأنها.

وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها بمدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، أن المحطة التالية لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" هي محافظة البحيرة، موجهة إلى سيادته الدعوة لحضور فعاليات الزيارة والمشاركة فيها للاطلاع على كافة الجهود المبذولة على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، خلال اللقاء، أن مبادرة "مراكب النجاة" جاءت بتكليف مباشر لوزارة الهجرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بهدف نشر التوعية تجاه مخاطر الهجرة غير الآمنة لحماية أبناء مصر من المهالك.

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كما أكد سليمان حرص وزارة الهجرة على إشراك كافة الجهات المعنية في التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ فعاليات المبادرة وإيجاد الفرص والبدائل المناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل أن يصبح التعاون ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.

من جهته، أعرب لوران دي بوك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، عن سعادته بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وثمن جهودها من أجل أن تخرج مبادرة "مراكب النجاة" بصورة مشرفة تلبي الأهداف المرجوة منها، مؤكدًا أنها ستسهم في خلق آفاق جديدة تعزز صورة مصر الخارجية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما رحب بوك بفتح آفاق للتعاون مع وزارة الهجرة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم مبادرة "مراكب النجاة" وأبرزها برامج التمويل وحملات التوعية، وأبدى استعداده لتلبية دعوة الوزيرة لحضور فعاليات انطلاق المبادرة بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن المنظمة بصدد افتتاح مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة قريبًا، والذي من المقرر أن يقدم برامج تدريب لشباب البحيرة كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية في هذا الإطار أيضًا.

وفي ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع مدير مكتب المنظمة على ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل متعددة الجوانب والأطراف، تشمل على سبيل المثال عقد لقاءات وتنظيم ندوات بل وحتى إشراك دول أخرى تخوض نفس التجربة للاستفادة من خبراتهم كالمغرب وإندونيسيا، حيث أكدت أنها تتطلع إلى أن تصبح مبادرة "مراكب النجاة" نموذجًا أمثل للتجربة المصرية عالميًا ويتم عرضها في المحافل الدولية.