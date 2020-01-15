15 معلومة عن أينشتاين العرب .. مصطفى مشرفه.. رفض استخدام الذرة فى الحرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء 15 يناير ذكرى رحيل أحد أشهر العلماء فى مصر والعالم العربى، فى مجال الرياضيات والفيزياء فى العالم وأحد العلماء الذين عرفوا سر تفتت الذرة، الذى رفض استخدامها فى صنع أسلحة الحروب، ولقب بأينشتاين العرب، إنه العالم الدكتور على مصطفى مشرفه.

الخليج 365 يقدم 15 معلومة عن أينشتاين العرب على مصطفى مشرفه فى ذكرى رحيله كما يلى :

1- ولد على مصطفى مشرفه فى مدينة دمياط فى 11 يوليو 1898 بمدينة دمياط، وتوفى والده قبل أن يدخل امتحان الشهادة الابتدائية، غير أنه حصل على المركز الأول على القطر المصرى.

2- يقول مشرفه عن طفولته: "لقد كنت أفني وأنا طفل لكي أكون في المقدمة، فخلت طفولتي من كل بهيج. ولقد تعلمت في تلك السن أن اللعب مضيعة للوقت.. تعلمت الوقار والسكون في سن اللهو والمرح، حتي الجري كنت أعتبره خروجا عن الوقار"

3- نجح فى البكالوريا عام 1914، والتحق بمدرسة المعلمين العليا، والتى اختارها حسب رغبته رغم أن تفوقه كان يؤهله للاتحاق بكلية الطب أو الهندسة، وتخرج فيها عام 1917.

4- اختارته وزارة المعارف لبعثة علمية لأول مرة إلى إنجلترا بعد تخرجه والتحق بكلية "نوتنجهام" ثم كلية الملك بلندن حيث حصل منها دكتوراه فى الفلسفة عام 1923.

5- كما حصل مشرفة على دكتوراه فى العلوم من الجامعة نفسها عام 1924 ليصبح بذلك أول عربى يحصل على الدكتوراه فى العلوم.

6- عاد مشرفه إلى مصر عام 1925 وعين أستاذا مساعدا للرياضة التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة.

7- فى عام 1926 تم منحه درجة أستاذ وبعدها بنحو 10 سنوات اختير عميدا للكلية وانتخب للعمادة أربعة مرات متتاليات كما انتخب فى ديسمبر 1945 وكيلا للجامعة، وعين أستاذا زائرا لجامعة برنستون الامريكية عام 1974.

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8- فى عام 1947 تم منح على مصطفى مشرفه رتبة الباشوية.

9- دارت أبحاث مشرفة حول إيجاد مقياس للفراغ، حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية "ألبرت أينشتاين" تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك فى مجال الجاذبية.

10- يعتبر العالم المصرى على مصطفى مشرفة أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتيت الذرة ومن الرافضين لاستخدامها فى الحرب، و كان أول من أضاف فكرة أن الهيدروجين يمكن أن تصنع منه القنبلة الهيدروجينية.

11- كانت لمشرفة اهتمامات أدبية وفلسفية حيث كتب ما يقرب من 30 مقالا و35 بحثا علميا ومن أهم مؤلفاته العلمية "النظرية النسبية الخاصة" و"نحن والعلم" و"الذرة والقنابل الذرية".

12- لم يكتف مشرفة بالعلم والأدب فقد اهتم أيضا بالموسيقى وكان عازف كمان، وألف جمعية هواة الموسيقى لترجمة الأوبرات الأجنبية إلى العربية.

13- توفى العالم الدكتور على مصطفى مشرفه فى مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1950 عن عمر يناهز 52 عاما.

14- نعاه العالم ألبرت آينشتاين قائلا: "لا أصدق أن مشرفة قد مات، إنه مازال حيا بيننا من خلال أبحاثه".

15- أنشأت حكومة المملكة المتحدة منحة تعليمية لدراسة الدكتوراه تحت اسم منحة نيوتن-مشرفة للدكتوراه فى المملكة المتحدة.



